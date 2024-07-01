Романцев Виктор Вениаминович 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романцев Виктор Вениаминович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

OK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романцева (Школьник) Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
06.01.1962

Дочь: Яговкина (Романцева) Галина Викторовна

Мать ребёнка: Романцева (Школьник) Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
06.01.1962

Дочь: Ларичева (Романцева) Марина Викторовна

Мать ребёнка: Романцева (Школьник) Валентина Леонидовна

Смерть
2000

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