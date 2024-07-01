Романцев Виктор Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1962
Дочь: Яговкина (Романцева) Галина Викторовна
Мать ребёнка: Романцева (Школьник) Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
06.01.1962
Дочь: Ларичева (Романцева) Марина Викторовна
Мать ребёнка: Романцева (Школьник) Валентина Леонидовна
Смерть
2000