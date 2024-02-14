Афифя Исмаил Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афифя Исмаил Кызы

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Максут

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасянов Максут

Рождение ребёнка
26.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Максут

Рождение ребёнка
28.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Максут

Рождение ребёнка
24.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Максут

Смерть
Неизвестно

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