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(Суслова) Галина Павловна
(Суслова) Галина Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.1947
Пол
Женский
Отец
Суслов Павел Сергеевич
1917 г.р.
Мать
(Суслова) Серафима Григорьевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1947
Отец:
Суслов Павел Сергеевич
Мать:
Серафима Григорьевна
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