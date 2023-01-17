Есипова Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1828 ст.
Дата смерти01.06.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.
Дочь: Богданова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Есипов Сергей Васильевич
Год рождения вычислен на основании записи о вступлении в брак в метрической книге Петропавловской церкви села Мякишево Александровского уезда Владимирской губернии. Бракосочетание - 26 июля 1881 года.... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1861 ст.
Сын: Есипов Митрофан Сергеевич
Отец ребёнка: Есипов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
08.03.1862 ст.
Отец ребёнка: Есипов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
21.08.1864 ст.
Отец ребёнка: Есипов Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1890 ст.
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
1 июля (4 погребена) из дворян вдова капитана Ольга Стефанова Есипова 62 лет от порока сердца