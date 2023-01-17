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Есипова Ольга Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1828 ст.

Дата смерти

01.06.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.

Дочь: Богданова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Есипов Сергей Васильевич

Мякишево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Год рождения вычислен на основании записи о вступлении в брак в метрической книге Петропавловской церкви села Мякишево Александровского уезда Владимирской губернии. Бракосочетание - 26 июля 1881 года.... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1861 ст.

Сын: Есипов Митрофан Сергеевич

Отец ребёнка: Есипов Сергей Васильевич

Мякишево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.03.1862 ст.

Сын: Есипов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Есипов Сергей Васильевич

Астафьево, Тирибревская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1864 ст.

Сын: Есипов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Есипов Сергей Васильевич

Астафьево, Тирибревская волость, Александровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есипов Сергей Васильевич

Смерть
01.06.1890 ст.
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
1 июля (4 погребена) из дворян вдова капитана Ольга Стефанова Есипова 62 лет от порока сердца
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