Стахеева (Шалегина) Евдокия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шалегин Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стахеев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стахеев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Стахеев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Стахеев Анатолий
Смерть
Неизвестно