Стахеева (Шалегина) Евдокия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахеева (Шалегина) Евдокия Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалегин Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стахеев Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стахеев Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Стахеев Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Стахеев Анатолий

Смерть
Неизвестно
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