Борисова (Краснова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гресс Августина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Гресс Августина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.02.1935
Дочь: Сушкевич (Борисова) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Борисов Михаил Матвеевич
Смерть
Неизвестно