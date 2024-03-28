Борисова (Краснова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Краснова) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гресс Августина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Гресс Августина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.02.1935

Дочь: Сушкевич (Борисова) Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Борисов Михаил Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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