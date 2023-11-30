Сёмочкин Давид Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмочкин Давид Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Гавриловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Сёмочкин Андрей Давидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сёмочкин Иван Давидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сёмочкина Елизавета Давидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1919

Сын: Сёмочкин Гаврил Давидович

Мать ребёнка: Параскева Гавриловна

Кунчурук, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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