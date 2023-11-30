Сёмочкин Давид Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Гавриловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сёмочкин Андрей Давидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сёмочкина Елизавета Давидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1919
Сын: Сёмочкин Гаврил Давидович
Мать ребёнка: Параскева Гавриловна
Кунчурук, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно