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Коновалов Борис Петрович

Место рождения

Шимановск, город Шимановск, Амурская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Пётр Васильевич

Мать: Коновалова Екатерина Андреевна

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коновалова) Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Валентина

Рождение ребёнка
29.07.1971

Сын: Коновалов Михаил Борисович

Мать ребёнка: не указана

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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