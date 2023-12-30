Коновалов Борис Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коновалова) Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Валентина
Рождение ребёнка
29.07.1971
Сын: Коновалов Михаил Борисович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно