Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Николаевич

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.11.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1901

Отец: Николай Семенович

Мать: Елизавета Ивановна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.11.1901 Вилина Михаил Николаевич Вилина отец крестьянин Николай Семенович Вилина мать жена Елизавета Ивановна Вилина крестьянин Алексей Семенович Гдов жена мещанина Ели... Показать все
Смерть
Неизвестно

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