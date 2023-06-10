Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1901
Отец: Николай Семенович
Мать: Елизавета Ивановна
Афанасьевская церковь 04.11.1901 Вилина Михаил Николаевич Вилина отец крестьянин Николай Семенович Вилина мать жена Елизавета Ивановна Вилина крестьянин Алексей Семенович Гдов жена мещанина Ели... Показать все
Смерть
Неизвестно