Калмацуй Зиновия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калмацуй Александр
Рождение ребёнка
24.08.1874
Дочь: (Калмацуй) Наталия
Отец ребёнка: Калмацуй Александр
Рождение ребёнка
17.02.1876
Дочь: (Калмацуй) Евдокия
Отец ребёнка: Калмацуй Александр
Рождение ребёнка
27.05.1877
Сын: Калмацуй Иустин
Отец ребёнка: Калмацуй Александр
Рождение ребёнка
10.11.1879
Дочь: (Калмацуй) София
Отец ребёнка: Калмацуй Александр
Рождение ребёнка
14.01.1882
Сын: Калмацуй Павел
Отец ребёнка: Калмацуй Александр
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно