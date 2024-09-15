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Калмацуй Зиновия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмацуй Александр

Рождение ребёнка
24.08.1874

Дочь: (Калмацуй) Наталия

Отец ребёнка: Калмацуй Александр

Рождение ребёнка
17.02.1876

Дочь: (Калмацуй) Евдокия

Отец ребёнка: Калмацуй Александр

Рождение ребёнка
27.05.1877

Сын: Калмацуй Иустин

Отец ребёнка: Калмацуй Александр

Рождение ребёнка
10.11.1879

Дочь: (Калмацуй) София

Отец ребёнка: Калмацуй Александр

Рождение ребёнка
14.01.1882

Сын: Калмацуй Павел

Отец ребёнка: Калмацуй Александр

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно

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