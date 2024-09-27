Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Григорий Лазаревич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Киприяновна

Место жительства
Неизвестно
Гололобово, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Аграфена Петровна

Мать ребёнка: Ефимия Киприяновна

Смерть
Неизвестно

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