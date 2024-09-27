Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Григорий Лазаревич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Киприяновна
Место жительства
Неизвестно
Гололобово, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Аграфена Петровна
Мать ребёнка: Ефимия Киприяновна
Смерть
Неизвестно