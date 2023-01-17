Алексеева (Чемезова) Оксана
Место рождения
Дата рождения19.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1989
Отец: Чемезов Анатолий
Мать: Чемезова Наталия
Крещение
03.10.1993
Свято-Троицкий храм, Каменск-Уральский, Россия
Бракосочетание
26.07.2014
Муж: Алексеев Алексей
Свадьба состоялась в ЗАГС г.Каменск-Уральский
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно