Алексеева (Чемезова) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Чемезова) Оксана

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Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

19.04.1989

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1989

Отец: Чемезов Анатолий

Мать: Чемезова Наталия

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Крещение
03.10.1993
Свято-Троицкий храм, Каменск-Уральский, Россия
Бракосочетание
26.07.2014

Муж: Алексеев Алексей

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Свадьба состоялась в ЗАГС г.Каменск-Уральский
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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