Щербинин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербинин Николай Кузьмич
Мать: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Фаина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Фаина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаина
Смерть
Неизвестно