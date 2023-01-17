Ахматвали
Место рождения
Дата рожденияС 1870 по 1890
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
С 1870 по 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Такой промежуток указан, т.к. он к моменту начала освоения нового поселения Новоякшеево с 1907 года должен был быть не моложе 17 и примерно не старше 37 лет
Смерть
После 1907
Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Скорей всего позже умер, но после 1907-го указано, т.к. в это время он начал освоение земли в новом поселении Новоякшеево (современное название)