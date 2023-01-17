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Ахматвали

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Место рождения

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

С 1870 по 1890

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
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Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Такой промежуток указан, т.к. он к моменту начала освоения нового поселения Новоякшеево с 1907 года должен был быть не моложе 17 и примерно не старше 37 лет
Смерть
После 1907
Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Скорей всего позже умер, но после 1907-го указано, т.к. в это время он начал освоение земли в новом поселении Новоякшеево (современное название)
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