Голиков Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1887 ст.
Москва, город федерального значения Москва
1 января 1887 г. в Москве поженились военный инженер, капитан Василий Димитриевич Голиков, 40 лет, православного вероисповедания, первым браком, живущий в доме купца Харитова, и дочь штабс-капитана гв... Показать все
Смерть
Неизвестно