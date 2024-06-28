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Голиков Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1887 ст.

Жена: Голикова (Ржевская) Юлия Петровна

Москва, город федерального значения Москва
1 января 1887 г. в Москве поженились военный инженер, капитан Василий Димитриевич Голиков, 40 лет, православного вероисповедания, первым браком, живущий в доме купца Харитова, и дочь штабс-капитана гв... Показать все
Смерть
Неизвестно

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