Никулина Мария Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Мария Демидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никулин Демид

Мать: Никулина Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.06.1946

Дочь: Таныгина Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Таныгин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таныгин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Таныгин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таныгин Алексей

Смерть
Неизвестно
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