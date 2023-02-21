Никулина Мария Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никулин Демид
Рождение ребёнка
23.06.1946
Дочь: Таныгина Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Таныгин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таныгин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Таныгин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таныгин Алексей
Смерть
Неизвестно