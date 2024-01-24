Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Мошаров Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Мошаров Тимофей Васильевич
Шелково, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1874
Дочь: Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Мошаров Тимофей Васильевич
дер Шелково, Дмитровский уезд, Морозовская волость
Смерть
Неизвестно
дер Шелково, Дмитровский уезд, Морозовская волость