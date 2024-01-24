Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Мошаров Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Мошаров Тимофей Васильевич

Шелково, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1874

Дочь: Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Мошаров Тимофей Васильевич

дер Шелково, Дмитровский уезд, Морозовская волость
Смерть
Неизвестно
дер Шелково, Дмитровский уезд, Морозовская волость
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