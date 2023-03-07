Обухов Елисей Назаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Обухов Назар Петров
Мать: Обухова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Обухов Федор Елисеев
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Татьяна Косьмина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1780