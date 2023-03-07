Обухов Елисей Назаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Елисей Назаров

Обухов Елисей Назаров

avatar

Место рождения

Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1780

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Обухов Назар Петров

Мать: Обухова Татьяна Иванова

Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Обухов Федор Елисеев

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Косьмина

Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Татьяна Косьмина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1780
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close