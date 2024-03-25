Золотухина (Иванова) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Иванова) Татьяна Борисовна

Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

25.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1959

Отец: Иванов Борис Васильевич

Мать: не указана

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.04.1984

Сын: Золотухин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Золотухин Александр Иннокентьевич

Рождение ребёнка
01.01.1986

Дочь: Золотухина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Золотухин Александр Иннокентьевич

Рождение ребёнка
24.01.1993

Дочь: Тупикова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Тупиков Николай Викторович

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Александр Иннокентьевич

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