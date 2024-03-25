Золотухина (Иванова) Татьяна Борисовна
Место рождения
Дата рождения25.06.1959
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1959
Отец: Иванов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1984
Сын: Золотухин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Золотухин Александр Иннокентьевич
Рождение ребёнка
01.01.1986
Дочь: Золотухина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Золотухин Александр Иннокентьевич
Рождение ребёнка
24.01.1993
Дочь: Тупикова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Тупиков Николай Викторович
Бракосочетание
Неизвестно