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Поникаровский Иван Тимофеевич

Место рождения

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Поникаровский Тимофей Ананьевич

Мать: Поникаровская Матрена Яковлевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1760

Сын: Поникаровский Илья Иванович

Мать ребёнка: Поникаровская Параскева Афанасьевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Поникаровская Федора Ивановна

Мать ребёнка: Поникаровская Параскева Афанасьевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1772

Сын: Поникаровский Иоаким Иванович

Мать ребёнка: Поникаровская Параскева Афанасьевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Поникаровская Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Поникаровская Параскева Афанасьевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1777

Сын: Поникаровский Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Поникаровская Параскева Афанасьевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1781

Сын: Поникаровский Карп Иванович

Мать ребёнка: Поникаровская Параскева Афанасьевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская Параскева Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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