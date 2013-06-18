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Аблаева Антонина Андреевна
Аблаева Антонина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.06.2013
Пол
Женский
Отец
Аблаев Андрей
Мать
Кочуева Надежда
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2013
Отец:
Аблаев Андрей
Мать:
Кочуева Надежда
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