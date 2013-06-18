Аблаева Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблаева Антонина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2013

Отец: Аблаев Андрей

Мать: Кочуева Надежда

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