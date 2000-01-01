Марианна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарианна

Марианна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Тереза Стефановна

Отец ребёнка: Лях Стефан Казимирович

Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Марианна Стефановна

Отец ребёнка: Лях Стефан Казимирович

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Лях Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Лях Стефан Казимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лях Стефан Казимирович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close