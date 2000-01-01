Марианна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Тереза Стефановна
Отец ребёнка: Лях Стефан Казимирович
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Марианна Стефановна
Отец ребёнка: Лях Стефан Казимирович
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Лях Стефан Казимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно