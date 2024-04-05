Березинский (Бржезинский) Тимофей Емельянович Мелентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Березинский (Бржезинский) Емельян Амельян (Мелентий) Севастьянович Аверьянович
В ИВ 1893 церкви Святой Троицы с. Новые Кошары Ковельского уезда Волынской губернии - 5 лет. ДАЖО Ф. 1, оп. 74, д. 33, стр. 236 В ИВ 1912 года церкви Святой Троицы с. Новые Кошары Ковельского уезда В... Показать все
Место жительства
Неизвестно
когда уехал неизвестно, семья осталась в Можарах. Со слов к нему уехал внук Александр Васильевич Конопихин, сын Марии Тимофеевны Конопихиной (Березинской).
Бракосочетание
До ?.01.1909
Рождение ребёнка
15.02.1910
Дочь: Шатухина (Березинская) Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Березинская Анна Герасимовна
дата рождения из похозяйственной книги
Упоминание
1912
В исповедальной ведомости Свято-Троицкой церкви, села Новых Кошар, Волынской епархии, Ковельского уезда городского Благочиннического округа за 1912 год. Крестьяне и их домашние: № 119 Тимофей Емельяно... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1912 ст.
Сын: Березинский Сидор (Исидор) Тимофеевич
Мать ребёнка: Березинская Анна Герасимовна
В ИВ 1912 года - 1 год. Дата рождения из похозяйственной книги Можар (колхоз Заветы Ильича) 1954 год.
Рождение ребёнка
19.04.1914
Дочь: Конопихина (Березинская) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Березинская Анна Герасимовна
В переселенческих документах на 24.04.1917 год 4 года. Дата из похозяйственной книги Можар (колхоз Заветы Ильича) за 1952 год.
Рождение ребёнка
18.11.1916
Сын: Березинский Филипп Тимофеевич
Мать ребёнка: Березинская Анна Герасимовна
место непонятно
Место жительства
До ?.03.1917
Место жительства
С 24.04.1917 по Неизвестно ст.
Переселенцы: глава семьи - Мелентий Севастьянов Березинский, 52? года. Дети: Тимофей, 27 лет, Афанасий, 16 лет, Степан, 10 лет, Исидор, 6 лет, (так документе, на самом деле внук, сын Тимофея), жена Т... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1918
Дочь: Березинская Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Березинская Анна Герасимовна
Восприемник
04.01.1919 ст.
Корнилово, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
У Анастасии, дочери Гавриила Игнатьевича Березинского.
Смерть
Неизвестно