Березинский (Бржезинский) Тимофей Емельянович Мелентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезинский (Бржезинский) Тимофей Емельянович Мелентьевич

Березинский (Бржезинский) Тимофей Емельянович Мелентьевич

Место рождения

Новые Кошары, Волинська область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Березинский (Бржезинский) Емельян Амельян (Мелентий) Севастьянович Аверьянович

Мать: Бржезинская Евгения Данииловна

Новые Кошары, Волинська область
В ИВ 1893 церкви Святой Троицы с. Новые Кошары Ковельского уезда Волынской губернии - 5 лет. ДАЖО Ф. 1, оп. 74, д. 33, стр. 236 В ИВ 1912 года церкви Святой Троицы с. Новые Кошары Ковельского уезда В... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Владимир-Волынский, Волинська область
когда уехал неизвестно, семья осталась в Можарах. Со слов к нему уехал внук Александр Васильевич Конопихин, сын Марии Тимофеевны Конопихиной (Березинской).
Бракосочетание
До ?.01.1909

Жена: Березинская Анна Герасимовна

Новые Кошары, Волинська область
Рождение ребёнка
15.02.1910

Дочь: Шатухина (Березинская) Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Березинская Анна Герасимовна

Новые Кошары, Волинська область
дата рождения из похозяйственной книги
Упоминание
1912
Новые Кошары, Волинська область
В исповедальной ведомости Свято-Троицкой церкви, села Новых Кошар, Волынской епархии, Ковельского уезда городского Благочиннического округа за 1912 год. Крестьяне и их домашние: № 119 Тимофей Емельяно... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1912 ст.

Сын: Березинский Сидор (Исидор) Тимофеевич

Мать ребёнка: Березинская Анна Герасимовна

Новые Кошары, Волинська область
В ИВ 1912 года - 1 год. Дата рождения из похозяйственной книги Можар (колхоз Заветы Ильича) 1954 год.
Рождение ребёнка
19.04.1914

Дочь: Конопихина (Березинская) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Березинская Анна Герасимовна

Новые Кошары, Волинська область
В переселенческих документах на 24.04.1917 год 4 года. Дата из похозяйственной книги Можар (колхоз Заветы Ильича) за 1952 год.
Рождение ребёнка
18.11.1916

Сын: Березинский Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: Березинская Анна Герасимовна

место непонятно
Место жительства
До ?.03.1917
Новые Кошары, Волинська область
Место жительства
С 24.04.1917 по Неизвестно ст.
Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Переселенцы: глава семьи - Мелентий Севастьянов Березинский, 52? года. Дети: Тимофей, 27 лет, Афанасий, 16 лет, Степан, 10 лет, Исидор, 6 лет, (так документе, на самом деле внук, сын Тимофея), жена Т... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1918

Дочь: Березинская Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Березинская Анна Герасимовна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Восприемник
04.01.1919 ст.
Корнилово, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
У Анастасии, дочери Гавриила Игнатьевича Березинского.
Смерть
Неизвестно
Владимир-Волынский, Волинська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.