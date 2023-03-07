Чиркова Пелагея Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Пелагея Ермилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Чирков Емельян Евтеев

Отец ребёнка: Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Чирков Борис Евтеев

Отец ребёнка: Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Агафья Евтихиева

Отец ребёнка: Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чирков Захарий Евтеев

Отец ребёнка: Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
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