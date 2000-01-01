Сухова (Смирнова) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Смирнова) Дарья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

10.10.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Смирнов Степ(ф)ан Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1883 ст.

Муж: Сухов Дмитрий Луппович

Рождение ребёнка
15.06.1885 ст.

Сын: Сухов Леонтий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович

Рождение ребёнка
08.08.1886 ст.

Дочь: Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович

Рождение ребёнка
03.09.1888 ст.

Дочь: Феодора Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович

Рождение ребёнка
23.12.1889 ст.

Сын: Сухов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович

Рождение ребёнка
01.05.1892

Дочь: Мавра Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович

Рождение ребёнка
21.03.1894 ст.

Дочь: Лямина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович

Рождение ребёнка
30.12.1895 ст.

Дочь: Анисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович

Рождение ребёнка
03.10.1897 ст.

Сын: Сухов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович

Смерть
10.10.1897 ст.
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