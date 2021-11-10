Матикайнен (Пумалайнен) Елена Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Пумалайнен) Елена Соломоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1792

Дата смерти

28.05.1881

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1795 и 1833

Сын: Матикайнен Адам Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович

Рождение ребёнка
?.07.1818

Дочь: София Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович

Рождение ребёнка
?.09.1821

Дочь: Катарина Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович

Рождение ребёнка
19.12.1826

Сын: Матикайнен Абрам Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович

Рождение ребёнка
02.02.1832

Сын: Матикайнен Иван Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович

Смерть
28.05.1881
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