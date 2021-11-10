Матикайнен (Пумалайнен) Елена Соломоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1792
Дата смерти28.05.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1833
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
?.07.1818
Дочь: София Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
?.09.1821
Дочь: Катарина Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
19.12.1826
Сын: Матикайнен Абрам Петрович
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
02.02.1832
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович
Смерть
28.05.1881