Башкирова (Ушакова) Пелагея Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Ушакова) Пелагея Леонтьевна

Место рождения

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
19.10.1903

Муж: Башкиров Андрей

Рождение ребёнка
28.10.1905

Сын: Башкиров Михаил

Отец ребёнка: Башкиров Андрей

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.04.1907

Сын: Башкиров Василий

Отец ребёнка: Башкиров Андрей

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
После 1908

Сын: Башкиров Иван

Отец ребёнка: Башкиров Андрей

Рождение ребёнка
16.03.1909

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Башкиров Андрей

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.10.1911

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Башкиров Андрей

Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Башкиров Андрей

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.05.1915

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Башкиров Андрей

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Башкиров Александр

Отец ребёнка: Башкиров Андрей

Рождение ребёнка
1925

Сын: Башкиров Николай

Отец ребёнка: Башкиров Андрей

Смерть
Неизвестно
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