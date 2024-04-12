Башкирова (Ушакова) Пелагея Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Бракосочетание
19.10.1903
Муж: Башкиров Андрей
Рождение ребёнка
28.10.1905
Сын: Башкиров Михаил
Отец ребёнка: Башкиров Андрей
Рождение ребёнка
21.04.1907
Сын: Башкиров Василий
Отец ребёнка: Башкиров Андрей
Рождение ребёнка
После 1908
Сын: Башкиров Иван
Отец ребёнка: Башкиров Андрей
Рождение ребёнка
16.03.1909
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Башкиров Андрей
Рождение ребёнка
06.10.1911
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Башкиров Андрей
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Башкиров Андрей
Рождение ребёнка
28.05.1915
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Башкиров Андрей
Рождение ребёнка
1923
Сын: Башкиров Александр
Отец ребёнка: Башкиров Андрей
Рождение ребёнка
1925
Сын: Башкиров Николай
Отец ребёнка: Башкиров Андрей
Смерть
Неизвестно