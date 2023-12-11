Проценок Фекла Иларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценок Фекла Иларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1875

Сын: Проценок Матвей Савельев

Отец ребёнка: Проценок Савва Наумов

Рождение ребёнка
07.11.1878

Сын: Проценок Михаил Савельев

Отец ребёнка: Проценок Савва Наумов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проценок Игнатий Савельев

Отец ребёнка: Проценок Савва Наумов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проценок Сила Савельев

Отец ребёнка: Проценок Савва Наумов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проценок Кирилл Савельев

Отец ребёнка: Проценок Савва Наумов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проценок Пантелеймон Савельев

Отец ребёнка: Проценок Савва Наумов

Смерть
Неизвестно
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