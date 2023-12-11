Проценок Фекла Иларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1875
Отец ребёнка: Проценок Савва Наумов
Рождение ребёнка
07.11.1878
Отец ребёнка: Проценок Савва Наумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проценок Игнатий Савельев
Отец ребёнка: Проценок Савва Наумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Проценок Савва Наумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Проценок Савва Наумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проценок Пантелеймон Савельев
Отец ребёнка: Проценок Савва Наумов
Смерть
Неизвестно