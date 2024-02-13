Романова Пелагея Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Родионов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Родионов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Родионов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Родионов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Родионов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Родионов Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно