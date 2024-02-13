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Романова Пелагея Васильева

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Родионов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Родионов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Родионов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Родионов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Родионов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Родионов Николай Алексеевич

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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