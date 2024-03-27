Сеитов Незамутдин
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рождения1831
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Аминов Сеит
Мать: Аминева Гульфия
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Сеитова Азиня
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низаметдинов Мухутдин N-M231
Мать ребёнка: Сеитова Азиня
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеитова Азиня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеитова Арифя
Смерть
1870