Сеитов Незамутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеитов Незамутдин

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1831

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Аминов Сеит

Мать: Аминева Гульфия

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1880

Сын: Незамутдинов Умяр N-M231

Мать ребёнка: Сеитова Азиня

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низаметдинов Мухутдин N-M231

Мать ребёнка: Сеитова Азиня

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеитова Азиня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеитова Арифя

Смерть
1870
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