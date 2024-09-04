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Мария Васильева

Место рождения

Холохольня, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

11.05.1846

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Коломенский Василий Симеонович

Мать: Анна Иванова

Холохольня, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1820 ст.

Муж: Филаретов Иоанн Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Филаретов Иван (Иоанн) Иванович

Отец ребёнка: Филаретов Иоанн Григорьевич

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Филаретова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Филаретов Иоанн Григорьевич

Холохольня, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Филаретова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Филаретов Иоанн Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.05.1846
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Умерла в 40 лет от чахотки

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