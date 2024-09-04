Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смерти11.05.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Коломенский Василий Симеонович
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
Около 1820 ст.
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Филаретов Иван (Иоанн) Иванович
Отец ребёнка: Филаретов Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Филаретова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Филаретов Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Филаретова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Филаретов Иоанн Григорьевич
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.05.1846
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Умерла в 40 лет от чахотки