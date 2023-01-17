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Бобрикова Анастасия Анатольевна
Бобрикова Анастасия Анатольевна
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Место рождения
Харьков
, Харківська область
Дата рождения
09.06.1984
Пол
Женский
Отец
Бобриков Анатолий Валентинович
1956 г.р.
Мать
Бобрикова (Деревянко) Елена Александровна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1984
Отец:
Бобриков Анатолий Валентинович
Мать:
Бобрикова Елена Александровна
Харьков
, Харківська область
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