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Карасёва Анастасия Дмитриевна
Карасёва Анастасия Дмитриевна
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
17.10.2003
Пол
Женский
Отец
Карасёв Дмитрий Александрович
Мать
Карасёва Елена Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2003
Отец:
Карасёв Дмитрий Александрович
Мать:
Карасёва Елена Павловна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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