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Карасёва Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

17.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2003

Отец: Карасёв Дмитрий Александрович

Мать: Карасёва Елена Павловна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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