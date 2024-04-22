Гутова Екатерина Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиПосле 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Гутов Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Гутов Гавриил Васильевич
Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
10.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гутов Гавриил Васильевич
Смерть
После 1960