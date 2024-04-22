Гутова Екатерина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова Екатерина Евстафьевна

Место рождения

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

После 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЩ
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Место
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Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Гутов Корней Гаврилович

Отец ребёнка: Гутов Гавриил Васильевич

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Гутов Семен Гаврилович

Отец ребёнка: Гутов Гавриил Васильевич

Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
10.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутов Гавриил Васильевич

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1960
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