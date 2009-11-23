Волков Сергей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Сергей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1954

Дата смерти

23.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1954

Отец: Михайлов Валерий

Мать: Михайлова Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков ?

Мать ребёнка: Волкова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Волкова Людмила

Смерть
23.11.2009
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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