Волков Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1954
Дата смерти23.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1954
Отец: Михайлов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков ?
Мать ребёнка: Волкова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Волкова Людмила
Смерть
23.11.2009
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область