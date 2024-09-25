Бондарева (Чиликина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чиликин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Чиликин (Богдарев) Кузьма (Косма) Иванович
Отец ребёнка: Бондарев Иван Минаевич
Усыновлен бездетной парой Чиликиных - поэтому носил фамилию Чиликин
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.
Дочь: Бергаева (Бондарева) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Бондарев Иван Минаевич
Смерть
Неизвестно