Бондарева (Чиликина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Чиликина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чиликин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Иван Минаевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Чиликин (Богдарев) Кузьма (Косма) Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван Минаевич

Усыновлен бездетной парой Чиликиных - поэтому носил фамилию Чиликин
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.

Дочь: Бергаева (Бондарева) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Минаевич

Смерть
Неизвестно

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