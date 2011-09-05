Тренихин Владимир Павлович 24.10.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТренихин Владимир Павлович

Тренихин Владимир Павлович

avatar

Место рождения

Поспелково, Серовский, Свердловская область

Дата рождения

24.10.1945

Дата смерти

05.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1945

Отец: Тренихин Павел

Мать: Тренихина ?

Поспелково, Серовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тренихина (Зорина) Тамара Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тренихин Павел Владимирович

Мать ребёнка: Тренихина (Зорина) Тамара Семёновна

Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Советский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тренихина) Тамара

Мать ребёнка: Тренихина (Зорина) Тамара Семёновна

Смерть
05.09.2011
г.Советский

Мы используем куки для улучшения работы сайта.