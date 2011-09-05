Тренихин Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения24.10.1945
Дата смерти05.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1945
Отец: Тренихин Павел
Мать: Тренихина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тренихин Павел Владимирович
Мать ребёнка: Тренихина (Зорина) Тамара Семёновна
Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Советский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тренихина) Тамара
Мать ребёнка: Тренихина (Зорина) Тамара Семёновна
Смерть
05.09.2011
г.Советский