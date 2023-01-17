Кошкина (Отмахова) Епистимья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти02.11.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кошкина Ольга Даниловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
02.11.1914
от чахотки