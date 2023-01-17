Кошкина (Отмахова) Епистимья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Отмахова) Епистимья Васильевна

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Место рождения

Курбатова, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

02.11.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Курбатова, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кошкин Василий Данилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кошкина Ольга Даниловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
02.11.1914
от чахотки
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