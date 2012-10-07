Артемьева-Самойлова Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1929
Дата смерти07.10.2012
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.02.1959
Дочь: Деречина-Артемьева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Артемьев Николай Константинович
Рождение ребёнка
23.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артемьев Николай Константинович
Смерть
07.10.2012