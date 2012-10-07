Артемьева-Самойлова Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева-Самойлова Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1929

Дата смерти

07.10.2012

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

УФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.02.1959

Дочь: Деречина-Артемьева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Артемьев Николай Константинович

Рождение ребёнка
23.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артемьев Николай Константинович

Смерть
07.10.2012

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