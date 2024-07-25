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- Пётр (Климович) Климентович

Место рождения

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
05.01.1887 ст.

Жена: - Екатерина Алексеевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.07.1891 ст.

Дочь: Потехина Ольга Петровна

Мать ребёнка: - Екатерина Алексеевна

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-35-30 стр.361-362 (Рождение №-46ж)
Рождение ребёнка
16.02.1907 ст.

Дочь: Климова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: - Екатерина Алексеевна

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.150-151 (Рождение №-7ж)
Рождение ребёнка
16.02.1907 ст.

Сын: Климов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: - Екатерина Алексеевна

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.150-151 (Рождение №-12м)
Смерть
После 1913

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