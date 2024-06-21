Бородачева Харитина Кузминична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородачева Харитина Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородачев Яков Николаевич

Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Бородачев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Бородачев Яков Николаевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
После 1894 ст.

Дочь: Бородачева Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Бородачев Яков Николаевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Бородачев Кирилл Яковлевич

Отец ребёнка: Бородачев Яков Николаевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1906 ст.

Сын: Бородачев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Бородачев Яков Николаевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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