Бородачева Харитина Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892 ст.
Сын: Бородачев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Бородачев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
После 1894 ст.
Дочь: Бородачева Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Бородачев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Бородачев Кирилл Яковлевич
Отец ребёнка: Бородачев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
10.05.1906 ст.
Отец ребёнка: Бородачев Яков Николаевич
Смерть
Неизвестно