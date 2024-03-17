Максимов Семен Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1889 ст.
Отец: Максимов Николай Михайлович
Мать: Мария Гавриловна
Бракосочетание
28.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.
Дочь: Максимова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Максимова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
26.10.1914 ст.
Сын: Максимов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Максимова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
25.04.1932
Сын: Максимов Николай Семенович
Мать ребёнка: Максимова Ольга Андреевна
Смерть
Неизвестно