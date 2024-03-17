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Максимов Семен Николаевич

Место рождения

Манилово, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1889 ст.

Отец: Максимов Николай Михайлович

Мать: Мария Гавриловна

Манилово, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.01.1909 ст.

Жена: Максимова Ольга Андреевна

Манилово, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.

Дочь: Максимова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Максимова Ольга Андреевна

Манилово, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.10.1914 ст.

Сын: Максимов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Максимова Ольга Андреевна

Манилово, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.04.1932

Сын: Максимов Николай Семенович

Мать ребёнка: Максимова Ольга Андреевна

Смерть
Неизвестно

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