Зеков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Зекова Ираида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зекова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Зекова Ираида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олифир Галина Николаеана
Мать ребёнка: Зекова Ираида
Смерть
Неизвестно