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Филимонов Иван Фёдорович

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Место рождения

Селиваново, Николаевщинская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

08.11.1908

Дата смерти

26.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1908

Отец: Филимонов Федор Филимоныч

Мать: не указана

Селиваново, Николаевщинская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова Анастасия Ивановна

Рогожа, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
26.11.1969
Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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