Филимонов Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения08.11.1908
Дата смерти26.11.1969
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1908
Отец: Филимонов Федор Филимоныч
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонова Анастасия Ивановна
Рогожа, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
26.11.1969
Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область