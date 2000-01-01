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Lockhart Charles
Lockhart Charles
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Место рождения
Glasgow, Lanark
Дата рождения
1855
Пол
Мужской
Отец
Lockhart John
1828 г.р.
Мать
Lockhart (Bayne) Margaret
1829 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Lockhart John
Мать:
Lockhart Margaret
Glasgow, Lanark
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