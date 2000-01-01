Lockhart Charles — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lockhart Charles

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Место рождения

Glasgow, Lanark

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Lockhart John

Мать: Lockhart Margaret

Glasgow, Lanark
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