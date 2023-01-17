Мирошниченко (Попова) Яна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко (Попова) Яна Владимировна

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Место рождения

Донец, Харківська область

Дата рождения

30.05.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Донец, Харківська область
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