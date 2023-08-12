Ефанов Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна
Мать ребёнка: Ефанова Елисавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Ефанова Елисавета Дмитриевна
Смерть
1848
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Ефанова Елисавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ефанова Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Ефанова Елисавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.04.1857
Дочь: Ефанова Мавра Максимовна
Мать ребёнка: Ефанова Елисавета Дмитриевна