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Ефанов Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ефанов Василий Тимофеевич

Мать: Ефанова Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна

Мать ребёнка: Ефанова Елисавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ефанов Сергей Максимович

Мать ребёнка: Ефанова Елисавета Дмитриевна

Смерть
1848
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ефанов Савва Максимович

Мать ребёнка: Ефанова Елисавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ефанова Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Ефанова Елисавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.04.1857

Дочь: Ефанова Мавра Максимовна

Мать ребёнка: Ефанова Елисавета Дмитриевна

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