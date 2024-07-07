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Быков Николай Николаевич

Место рождения

деревня Большекрасноярская Малокрасноярской волости Тарского уезда Тобольской губернии

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата и место рождения определены по записи о бракосочетании с Шестаковой А.Т. ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 637, запись в МК № 18 от 20.09.1902 (стр. в эл. версии 153)
Бракосочетание
20.09.1902 ст.

Жена: Быкова (Шестакова) Анисья Тарасовна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Дата и место рождения определены по записи о бракосочетании с Шестаковой А.Т. ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 637, запись в МК № 18 от 20.09.1902 (стр. в эл. версии 153)
Рождение ребёнка
29.11.1905 ст.

Сын: Быков Степан Николаевич

Мать ребёнка: Быкова (Шестакова) Анисья Тарасовна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 434 Запись № 105 от 29.11.1905 о рождении сына Степана у Большекрасноярской деревни крестьянина Николая Николаевича Быкова и законной жены его Анисьи Тарасовны. Восприемники тог... Показать все
Смерть
Неизвестно

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