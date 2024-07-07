Быков Николай Николаевич
Место рождениядеревня Большекрасноярская Малокрасноярской волости Тарского уезда Тобольской губернии
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата и место рождения определены по записи о бракосочетании с Шестаковой А.Т. ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 637, запись в МК № 18 от 20.09.1902 (стр. в эл. версии 153)
Бракосочетание
20.09.1902 ст.
Дата и место рождения определены по записи о бракосочетании с Шестаковой А.Т. ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 637, запись в МК № 18 от 20.09.1902 (стр. в эл. версии 153)
Рождение ребёнка
29.11.1905 ст.
Мать ребёнка: Быкова (Шестакова) Анисья Тарасовна
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 434 Запись № 105 от 29.11.1905 о рождении сына Степана у Большекрасноярской деревни крестьянина Николая Николаевича Быкова и законной жены его Анисьи Тарасовны. Восприемники тог... Показать все
Смерть
Неизвестно