Соколов Ефим (Евфимий) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Ефим (Евфимий) Андреевич

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Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

11.02.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Соколов Андрей Михайлович

Мать: Соколова Анна Кирилловна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1894 ст.

Жена: Соколова Евдокия Ивановна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.09.1894

Сын: Соколов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Ивановна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.01.1895 ст.

Жена: Соколова Александра Ивановна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - отпускной рядовой, вторым браком
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Соколова Зинаида Ефимовна

Мать ребёнка: Соколова Александра Ивановна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Соколова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Соколова Александра Ивановна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
11.02.1911 ст.
Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От порока сердца.
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