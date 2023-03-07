Соколов Ефим (Евфимий) Андреевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти11.02.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
25.01.1894 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1894
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
27.01.1895 ст.
Жених - отпускной рядовой, вторым браком
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Соколова Зинаида Ефимовна
Мать ребёнка: Соколова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Соколова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Соколова Александра Ивановна
Смерть
11.02.1911 ст.
От порока сердца.