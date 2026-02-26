Волконский Александр (Александр Робер Ги Бернар Мишель) 10.02.1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Волконский Александр (Александр Робер Ги Бернар Мишель)

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.02.1828

умер 20.02.2018, город Сен-Клу, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская Республика

Отец
Волконский Пётр Александрович09.03.1901 г.р.
Мать
Дю Валь Де Бонневаль Элен24.03.1899 г.р.
Супруги
О Келли Де Галлах Мириам01.06.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1828

Отец: Волконский Пётр Александрович

Мать: Дю Валь Де Бонневаль Элен

Бракосочетание
19.03.1955

Жена: О Келли Де Галлах Мириам

комуна Сахур, Сена-Маритим, Нормандия, Французская Республика

Смерть
20.02.2018
город Сен-Клу, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская Республика

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